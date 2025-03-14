❗Печальная статистика происшествий с людьми на водных объектах ❗ За неделю на водоёмах региона зарегистрировано 3 случая гибели людей в результате провалов под лёд.
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❗Печальная статистика происшествий с людьми на водных объектах ❗ За неделю на водоёмах региона зарегистрировано 3 случая гибели людей в результате провалов под лёд.