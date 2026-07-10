Хави сравнил Ямаля с Месси и Марадоной

Бывший тренер «Барселоны» Хави высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале. «Когда я слышу имя Ламина Ямаля, у меня на лице появляется улыбка, потому что я наблюдал за его развитием с 15 лет, практически с детства, и мы дали ему дебютировать в «Барселоне».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии