Хави сравнил Ямаля с Месси и Марадоной

Бывший тренер «Барселоны» Хави высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале. «Когда я слышу имя Ламина Ямаля, у меня на лице появляется улыбка, потому что я наблюдал за его развитием с 15 лет, практически с детства, и мы дали ему дебютировать в «Барселоне».