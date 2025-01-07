Работающим пенсионерам Новосибирской области в январе 2025 года проиндексируют выплаты

Пересмотр выплат произойдёт впервые с 2016 года.По данным регионального отделения Социального фонда России, с 1 января 2025 года страховые пенсии пожилых жителей Новосибирской области будут увеличены на 7,3%.
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