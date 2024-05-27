Список водопадов в Сочи, к которым можно дойти самому 🗻 Свирский, 7м — 43.936606, 39.325353 🗻 Чудо-красотка, 10м — 43.
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Список водопадов в Сочи, к которым можно дойти самому 🗻 Свирский, 7м — 43.936606, 39.325353 🗻 Чудо-красотка, 10м — 43.