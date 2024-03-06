Материнский капитал в России: новые горизонты поддержки семей Елена ГалицкаяВ предложении Госдумы Российской Федерации звучит перспективное обновление программы материнского капитала, которая стала надежным союзником для миллионов семей в стране.
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