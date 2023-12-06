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«Челси» выиграл 2 из 7 последних матчей в АПЛ и отстал от зоны ЛЧ на 11 очков. «МЮ» в 3 баллах от топ-4

«Челси» выиграл 2 из 7 последних матчей в АПЛ и отстал от зоны ЛЧ на 11 очков. «МЮ» в 3 баллах от топ-4

Команда Маурисио Почеттино уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) и идет в таблице на десятой строчке с 19 очками.

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