«Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

Слишком медленное пополнение рядов британской армии вызвало критику в палате общин. Депутаты назвали процесс набора новобранцев «полным бардаком» и предположили, что эта кризисная ситуация, с которой столкнулись ВС Британии, вызовет радость в Москве, сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.
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