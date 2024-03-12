«Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

Слишком медленное пополнение рядов британской армии вызвало критику в палате общин. Депутаты назвали процесс набора новобранцев «полным бардаком» и предположили, что эта кризисная ситуация, с которой столкнулись ВС Британии, вызовет радость в Москве, сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.