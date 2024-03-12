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Картина дня. Финансы

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«Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

«Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

Слишком медленное пополнение рядов британской армии вызвало критику в палате общин. Депутаты назвали процесс набора новобранцев «полным бардаком» и предположили, что эта кризисная ситуация, с которой столкнулись ВС Британии, вызовет радость в Москве, сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.

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