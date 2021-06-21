Новости китайского автотранспортного сектора

Портал PRC.TODAY продолжает знакомить вас с новостями автотранспортного сектора Китая. Южно-Китайский город Шэньчжэнь готовится дать самоуправляемым автомобилям свои собственные номера (Caixin) – Южный бумтаун Шэньчжэня готовится к выпуску специальных номерных знаков для самоуправляемых автомобилей, что впервые для Китая позволит автомобилям легально ездить по дорогам общего пользования и будет способствовать развитию отрасли.