MV250: грузовик, носитель роя и розетка на 500 кВт

BETA Defense выкатила на Farnborough 2026 беспилотный гибрид MV250, который обещает возить почти тонну груза, запускать рои дронов и работать розеткой на 500 кВт для войск, — вот только в воздух этот аппарат пока ни разу не поднимался.
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