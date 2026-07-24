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Военное обозрение

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MV250: грузовик, носитель роя и розетка на 500 кВт

MV250: грузовик, носитель роя и розетка на 500 кВт

BETA Defense выкатила на Farnborough 2026 беспилотный гибрид MV250, который обещает возить почти тонну груза, запускать рои дронов и работать розеткой на 500 кВт для войск, — вот только в воздух этот аппарат пока ни разу не поднимался.

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