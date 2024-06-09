Лихач на Maserati сбил детей на остановке в Подмосковье: что известно об их состоянии

МОЖАЙСК, 9 июня, ФедералПресс. В Можайске Московской области задержали мужчину, который на автомобиле Maserati двигался по дороге Уваровка – Семеновское – Кусково и, не справившись с управлением, влетел в остановку.
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