Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Московские компании поставляют свою продукцию более чем в 160 стран мира. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, за рубежом востребованы товары легкой, пищевой, химической промышленности, кино и анимация, медицинские технологии.
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