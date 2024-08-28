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Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Московские компании поставляют свою продукцию более чем в 160 стран мира. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, за рубежом востребованы товары легкой, пищевой, химической промышленности, кино и анимация, медицинские технологии.

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