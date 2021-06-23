Происшествия

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В Приморском крае полицейские выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере.

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