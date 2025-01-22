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Трампу вопреки: как Киев может попытаться сорвать урегулирование конфликта

Трампу вопреки: как Киев может попытаться сорвать урегулирование конфликта

Неуклонно продвигаясь к восшествию на пост президента США, Дональд Трамп беспрерывно транслировал одну и ту же мысль: «украинский конфликт должен быть прекращен как можно скорее, а военная помощь киевскому режиму – прекращена либо урезана до абсолютного минимума».

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