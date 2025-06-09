Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Бейте саботажников!Лос-Анджелесский ...
  • Александр Третьяк
    Плодятся как тараканы ,паразитируют , а налогоплательщики их кормят"Не хватает денег...
  • Александр Бабин
    Да высшая мера аж пищит и просится в действиеФСБ пресекла выво...

«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

«Новые реалии на земле»: Русская Армия начала освобождение Днепропетровской области

В Министерстве обороны Российской Федерации 8 июня подтвердили, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Полубояринов
Наконец то ! Давно пора!
Ответить
11 час.
АК
Александр Каплуненко
бей хохлов, спасай планету!
Ответить
9 час.
наверх