Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 03 апреля с 13.30 до 15.00 ул. Калинина 42-184, 43-207 ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 03 апреля с 13.30 до 15.00 ул. Калинина 42-184, 43-207 ул.