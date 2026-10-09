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Царьград

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Росстат сообщил: цены на продукты в сентябре почти не изменились

Росстат сообщил: цены на продукты в сентябре почти не изменились

Росстат: в сентябре цены на продукты остались стабильными, с начала года рост составил 2,2%, в годовом выражении - 4,6%.

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