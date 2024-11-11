Жительницу Самары осудили за кражу 330 тысяч рублей из найденной барсетки

В Самаре состоялся суд над женщиной, присвоившей найденные в поезде 330 тысяч рублей. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Самарской области.
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