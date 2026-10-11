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Рязанские новости

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Пронский суд рассмотрит отмену условного осуждения за прогулы

Пронский суд рассмотрит отмену условного осуждения за прогулы

Мужчина получил условный срок, но дважды не явился на регистрацию без уважительной причины. Теперь УФСИН просит суд отменить условное осуждение и отправить его отбывать реальный срок.

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