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Авторадио

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Автоэксперт объяснил, почему мировой рынок машин снижается шестой месяц подряд

Мировые продажи новых автомобилей сокращаются уже шестой месяц подряд. В июне дилеры реализовали около семи миллионов шестисот тысяч легковых и лёгких коммерческих машин - это почти на 1% меньше, чем годом ранее.

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