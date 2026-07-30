Автоэксперт объяснил, почему мировой рынок машин снижается шестой месяц подряд

Мировые продажи новых автомобилей сокращаются уже шестой месяц подряд. В июне дилеры реализовали около семи миллионов шестисот тысяч легковых и лёгких коммерческих машин - это почти на 1% меньше, чем годом ранее.
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