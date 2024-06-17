WP: почти три тысячи заключенных вступили в ВСУ

Министр юстиции отметил, что мотивация украинских заключенных «сильнее, чем у наших обычных солдат».<strong>Более 2 750 человек были освобождены из тюрем и отправились на службу в украинские войска, пишет The Washington Post (WP).
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