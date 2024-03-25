Вице-президент РФС о Промесе: «История Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб имиджу российского футбола. Не нужно гиперболизировать проблему, это дело клуба и игроков, прежде всего»

Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ после того, как скрылся с места ДТП. Он может быть экстрадирован в Нидерланды, где был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.