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Китай

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Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Зимбабве

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, а также совершает государственный визит в КНР.

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