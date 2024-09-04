Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Зимбабве

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, а также совершает государственный визит в КНР.