Офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить российскими лекарственными препаратами больных онкологией москвичей

Офсетные контракты после выхода производства на полную мощность позволят столице более чем на 80% обеспечить пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями высокоэффективными и качественными препаратами российского производства.
Офсетные контракты после выхода производства на полную мощность позволят столице более чем на 80% обеспечить пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями высокоэффективными и качественными препаратами российского производства.
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