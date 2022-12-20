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Офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить российскими лекарственными препаратами больных онкологией москвичей

Офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить российскими лекарственными препаратами больных онкологией москвичей

Офсетные контракты после выхода производства на полную мощность позволят столице более чем на 80% обеспечить пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями высокоэффективными и качественными препаратами российского производства.

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