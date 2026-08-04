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Аргументы и Факты

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В Индии женщина задушила мужа платьем ради нового брака

В Индии женщина задушила мужа платьем ради нового брака

В индийском штате Уттар-Прадеш 37-летняя женщина призналась в убийстве своего супруга. По данным The Times of India, преступление было совершено с использованием платья, которое она применила в качестве орудия расправы.

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