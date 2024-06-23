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"Защитить имидж": в США обвинили Путина в использовании собак для PR-акций

"Защитить имидж": в США обвинили Путина в использовании собак для PR-акций

Президенту России Владимиру Путину есть, чем похвастаться после насыщенной поездки в Пхеньян на этой неделе: двухсторонним соглашением о безопасности, фотогалереей с лидером КНДР Ким Чен Ыном и парой собак, лично подаренных ему северокорейским диктатором.

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