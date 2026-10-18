Пресечение деятельности крупнейшей в России площадки по продаже фиктивных документов для возмещения НДС позволило предотвратить возможные потери бюджета на сумму свыше 500 миллиардов рублей.
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