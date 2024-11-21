The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands представляет новогоднюю программу, посвященную стихии воды

Отель The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, расположенный в атолле Северный Мале, в новогодние праздники порадует гостей захватывающей программой, посвященной океану, на бескрайних просторах которого раскинулся курорт.
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