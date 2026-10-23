Авария произошла накануне около 17:45 у дома № 17 на Дорожной улице в селе Новая Усмань. По предварительным данным, 24-летний водитель «Форд фокус»», ехавший со стороны Воронежа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
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