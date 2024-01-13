Особенности празднования кануна Старого Нового года и святой Мелании Римляныни: что можно и нельзя делать 13 января Алёна Юрьева13 января — это особенный день для верующих, поскольку в этот день отмечается святая память Мелании Римлянини, а также встречается Старый Новый год.