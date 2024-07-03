Политик Тороцкаи: Правые партии создают в ЕП пророссийскую фракцию

Зарегистрированная в Федеративной Республике Германия партия «Альтернатива для Германии» и ряд праворадикальных объединений в прочих державах Европы ведут работу по формированию обновлённой фракции в ЕП, которая будет вести борьбу с направленными против Российской Федерации рестрикциями.