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Политик Тороцкаи: Правые партии создают в ЕП пророссийскую фракцию

Политик Тороцкаи: Правые партии создают в ЕП пророссийскую фракцию

Зарегистрированная в Федеративной Республике Германия партия «Альтернатива для Германии» и ряд праворадикальных объединений в прочих державах Европы ведут работу по формированию обновлённой фракции в ЕП, которая будет вести борьбу с направленными против Российской Федерации рестрикциями.

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