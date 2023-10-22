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Фаршированные макароны «Ракушки» вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Фаршированные макароны «Ракушки» вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Ищите идею для оригинального, вкусного и в то же время простого ужина? Тогда этот рецепт для вас! Фаршированные макароны «Ракушки» — аппетитное блюдо для всей семьи, которое вы приготовите без труда и из доступных ингредиентов.

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