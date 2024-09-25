Западу необходима Грузия в качестве второй Украины — Георгий Кардава

США и Запад остро нуждаются в продлении прокси-войны с Россией, и видят Грузию в качестве страны, которая возьмет на себя роль второй Украины, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 25 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».