Оба инцидента произошли вчера вечером. По данным фактам региональное управление СК проводит доследственные проверкиТак, накануне вечером из окна в подъезде дома на проспекте Ленина выпал 34-летний мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии