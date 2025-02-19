В Москве полиция приехала на массовую драку и ничего не нашла

Проверка сотрудниками правоохранительных органов по сообщению о драке с участием полсотни человек в центре Москвы пока что не выявила никаких нарушений порядка, 19 февраля информирует пресс-служба московского МВД РФ.
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