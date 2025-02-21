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Царьград

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За покалеченного ребёнка — новый телефон: В Кисловодске разгорается скандал после тяжёлого ДТП

За покалеченного ребёнка — новый телефон: В Кисловодске разгорается скандал после тяжёлого ДТП

Водитель кроссовера сбила в Кисловодске подростка на переходе. Девочке понадобилась срочная медицинская помощьВ Ставрополье 15-летняя девочка попала под колёса кроссовера Geely.

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