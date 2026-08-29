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Царьград

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Посол РФ в Нигере сообщил о внешней координации мятежа

Посол РФ в Нигере сообщил о внешней координации мятежа

Попытка мятежа в Нигере, по словам посла РФ Виктора Воропаева, могла быть координирована извне. Молодые офицеры пытались захватить стратегические объекты в Ниамее в ночь с 28 на 29 августа.

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