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Предал и страну, и семью: Никита Пресняков разорвал все контакты с другой бабушкой

Предал и страну, и семью: Никита Пресняков разорвал все контакты с другой бабушкой

Сбежавший в США музыкант Никита Пресняков разорвал связь со своими родственниками. И речь идет, конечно, не о предавшей страну Алле Пугачевой (с ней-то внук в прекрасных отношениях), а о другой бабушке – солистке «Самоцветов» Елене Пресняковой, помогавшей когда-то внуку встать на ноги.

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