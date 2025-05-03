Предал и страну, и семью: Никита Пресняков разорвал все контакты с другой бабушкой

Сбежавший в США музыкант Никита Пресняков разорвал связь со своими родственниками. И речь идет, конечно, не о предавшей страну Алле Пугачевой (с ней-то внук в прекрасных отношениях), а о другой бабушке – солистке «Самоцветов» Елене Пресняковой, помогавшей когда-то внуку встать на ноги.