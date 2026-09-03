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Nordea Economic Outlook: Мировая экономика сохраняет устойчивость вопреки геополитическим шокам

Nordea Economic Outlook: Мировая экономика сохраняет устойчивость вопреки геополитическим шокам

Скандинавский банковский холдинг Nordea опубликовал актуальный макроэкономический отчет «Resilience in motion», согласно которому мировая экономика демонстрирует высокую степень адаптивности и устойчивости, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, волатильность цен на энергоносители и торговые противоречия.

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