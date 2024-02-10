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Посол Мирошник после увольнения начальника Генштаба заявил о чистках в ВСУ

Посол Мирошник после увольнения начальника Генштаба заявил о чистках в ВСУ

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник после увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шапталы заявил о чистках в армии бывшей советской республики.

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