Суровые климатические условия Крайнего Севера вновь подкинули работы дорожникам Салехарда. Сотрудники коммунальных служб, управляющих компаний и специализированных предприятий продолжают ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии.
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