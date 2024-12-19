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Лента новостей Крыма

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Сергей Аксёнов: 19 декабря 2009 года тысячи крымчан вышли в центр Симферополя под флагами России и Крыма, чтобы поддержать объединение русских организаций полуострова в рамках единого общественно-поли

Сергей Аксёнов: 19 декабря 2009 года тысячи крымчан вышли в центр Симферополя под флагами России и Крыма, чтобы поддержать объединение русских организаций полуострова в рамках единого общественно-поли

19 декабря 2009 года тысячи крымчан вышли в центр Симферополя под флагами России и Крыма, чтобы поддержать объединение русских организаций полуострова в рамках единого общественно-политического движения «Русское Единство».

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