Сергей Аксёнов: 19 декабря 2009 года тысячи крымчан вышли в центр Симферополя под флагами России и Крыма, чтобы поддержать объединение русских организаций полуострова в рамках единого общественно-поли

19 декабря 2009 года тысячи крымчан вышли в центр Симферополя под флагами России и Крыма, чтобы поддержать объединение русских организаций полуострова в рамках единого общественно-политического движения «Русское Единство».
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