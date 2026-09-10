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10 российских артисток, победивших онкологию: личные истории и путь к ремиссии

10 российских артисток, победивших онкологию: личные истории и путь к ремиссии

Словом «онкология» до сих пор пугают, но своевременная диагностика и медицина дают реальный шанс справиться с болезнью.

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