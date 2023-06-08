Какие проекты рассмотрят депутаты

Повестка дня пленарных заседаний 8-23 июня была дополнена. В повестку дня включены законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Закон о предпринимательстве и предприятиях и Закон о программе возмещения НДС для сельхозпроизводителей.
Повестка дня пленарных заседаний 8-23 июня была дополнена. В повестку дня включены законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Закон о предпринимательстве и предприятиях и Закон о программе возмещения НДС для сельхозпроизводителей.
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