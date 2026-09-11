Лавров: США использовали теракт 11 сентября для расширения влияния

В годовщину одного из самых страшных терактов в истории — с башнями-близнецами в 2001 году, глава МИД РФ Сергей Лавров уличил США в том, что они воспользовались международной реакцией на трагедию, чтобы усилить собственное влияние.
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