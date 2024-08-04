Врачи: гематоген — сладкий десерт, но не лекарство от анемии

Употребление батончика из аптеки может грозить диабетом и ожирением.Врачи-гастроэнтерологи предупредили, что гематоген, который часто рекламируется как средство от анемии, по сути, является обычным кондитерским батончиком, который содержит столько же сахара, сколько и любимое лакомство.
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