Врачи: гематоген — сладкий десерт, но не лекарство от анемии

Употребление батончика из аптеки может грозить диабетом и ожирением.Врачи-гастроэнтерологи предупредили, что гематоген, который часто рекламируется как средство от анемии, по сути, является обычным кондитерским батончиком, который содержит столько же сахара, сколько и любимое лакомство.