Неочевидные причины, из-за которых автомобиль «слетает» с гарантии

Наличие гарантии – одна из ключевых причин покупки нового автомобиля. Она позволяет не беспокоиться о техническом состоянии транспортного средства в течение нескольких лет, но это ощущение нередко оказывается ложным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии