На Ямале заработали офисы «Уютного Ямала»

Инициативы от граждан будут приниматься до 1 августа. Первые идеи уже поступили. За годы реализации проекта инициативного бюджетирования самыми популярными стали предложения по благоустройству детских площадок, аллей, скверов, установке памятных монументов, проведению городских мероприятий и экологических акций.
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