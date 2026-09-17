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Культура стала фактором конкуренции нефтегазовых регионов за кадры

Культура стала фактором конкуренции нефтегазовых регионов за кадры

ТЮМЕНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. Развитие культурной среды становится одним из факторов привлекательности нефтегазовых регионов для специалистов и влияет на их способность удерживать человеческий капитал.

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