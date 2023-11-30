Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минэк сообщил о росте ВВП в январе-сентябре на 3,2% в годовом выражении

Минэк сообщил о росте ВВП в январе-сентябре на 3,2% в годовом выражении

Рост ВВП России в октябре превысил значения прошлого года и составил 5% в годовом сравнении, за десять месяцев (период с января по сентябрь этого года) рост наблюдается на 3,2%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

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Модест
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