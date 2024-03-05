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Мы знаем, что они задумали или о наивной западной хитрости

Мы знаем, что они задумали или о наивной западной хитрости

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Макрон предпринял какие-то объяснения своей позиции и сдал назад? Всё не так просто...
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